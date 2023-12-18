В ДНР нашли тайник с секретной документацией СБУ

Тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ) нашли в Волновахском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

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Документы, планируемые к эвакуации перед началом специальной военной операции, обнаружили в ходе совместных мероприятий УФСБ по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота, пишет Ura.ru.

«В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по проверке информации.

Ранее ФСБ и Следственный комитет раскрыли разветвленную агентурную сеть СБУ и ГУР Украины в Крыму, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СБУДНРФСБ

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