В Детройте убили женщину-раввина Саманту Уолл

Полиция расследует убийство религиозного лидера неизвестным по неустановленным мотивам,отмечает RT.



Женщине-раввину было 40 лет. Она активно работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами.

Журналисты Wall Street journal отмечают, что преступление произошло на фоне растущих опасений о возможном росте насилия в Соединенных Штатах и ​​других странах в связи с войной между Израилем и сектором Газа.





