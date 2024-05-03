Пенсионеры получат дополнительные майские выплаты
Ветераны Великой Отечественной войны и ряд других категории российских пенсионеров, имеющие отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты, сообщает «Прайм».
Начиная с 2019 года, россияне, постоянно проживающие в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ, ежегодно получают по 10 тысяч рублей. В юбилейные годы выплаты могут быть увеличены. Также каждый регион устанавливает свои выплаты, как участникам войны и инвалидам, так и детям войны, узникам концлагерей, труженикам тыла и т.п.
Также с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, достигшим 80 лет и имеющим стаж в отдельных отраслях экономики.
Ранее экономист назвал справедливой пенсию в размере 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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