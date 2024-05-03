СМИ: российские военные зашли на территорию военной базы США в Нигере

Военные России вошли на территорию военной базы США в Нигере, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американского Пентагона.

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Это происходит на фоне требования властей Нигера о выводе войск США из страны. По словам собеседника агентства, российские военные используют отдельный ангар на авиабазе рядом с международным аэропортом в столице Нигера и не контактируют с американскими войсками.

Ранее США согласились вывести свой воинский контингент из Нигера. Вашингтон долгое время выступал против вывода военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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