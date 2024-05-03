Бритни Спирс подралась с бойфрендом в Лос-Анджелесе
Американской певице Бритни Спирс потребовалась помощь врачей после драки с бойфрендом Полом Солизом в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.
По данным издания, инцидент случился 1 мая. Влюбленные подрались вечером в отеле Chateau Marmont. По словам очевидцев, Спирс много кричала и плакала.
После драки к отелю вызвали скорую помощь. К врачам певица вышла обнаженной, прикрывшись одеялом и подушкой. Ее не стали госпитализировать, оказав помощь на месте.
Ранее Спирс урегулировала дело об опекунстве со своим отцом Джейми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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