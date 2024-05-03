В России могут отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол машин
В Госдуму внесён проект закона, который предполагает отмену штрафов за тонировку передних боковых стёкол автомобилей, при условии, что их светопропускание не менее 50% от показателя, установленного требованиями техрегламента, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.
В пояснительной записке к документу говорится, что штрафы за тонировку стекол вызывают много споров среди водителей. Это также становится поводом для проверки машины сотрудником ГИБДД, «что является благодатной почвой для злоупотреблений».
Депутаты считают, что тонировка защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, снижает температуру нагрева салона, а использование кондиционера существенно увеличивает расход топлива.
Ранее правительство РФ не поддержало законопроект, который смягчает требования к уровню светопропускания передних боковых стёкол автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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