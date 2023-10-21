WSJ: Сделка США, Израиля и Катара об освобождении пленных провалилась
Договоренность по освобождению пленных при участии США, Израиля и Катара завершилась неудачей. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Сделка с участием США, Израиля и Катара, которая привела бы к освобождению 50 пленных, провалилась», — отмечается в материале.
По данным издания, переговоры об освобождении пленных с палестинским движением ХАМАС проходят тяжело. Радикалы вовсе не хотели обсуждать такую возможность. Кроме того, известно, что некоторых пленных забрали палестинцы, не входящие в ХАМАС и организацию «Исламский джихад».
Как пишет WSJ, за последние несколько дней стороны переговоров рассмотрели несколько предложений, в том числе временное перемирие, возобновление водоснабжения сектора Газа, предоставление анклаву гуманитарной помощи. По данным источников, в случае проведения Израилем наземной операции в Газе освобождение пленных станет практически невозможным.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от ХАМАС освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников «без каких-либо условий», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru