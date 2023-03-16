В Дагестане в автоаварии погибли два человека

В Хасавюртовском районе Дагестана в результате автомобильной аварии погибли два человека, сообщает МВД республики.

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ДТП произошло на 15-м км автодороги Хасавюрт — Гребенская, где водитель ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2109. В результате водитель и пассажир ВАЗ-2109 скончались на месте аварии, еще трое госпитализированы.

Ранее в Кабардино-Балкарии в автоаварии погибли два человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияДТПДагестан
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