В Дагестане в автоаварии погибли два человека

ДТП произошло на 15-м км автодороги Хасавюрт — Гребенская, где водитель ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2109. В результате водитель и пассажир ВАЗ-2109 скончались на месте аварии, еще трое госпитализированы.

Ранее в Кабардино-Балкарии в автоаварии погибли два человека.

