В Дагестане в автоаварии погибли два человека
16 марта 202301:24
В Хасавюртовском районе Дагестана в результате автомобильной аварии погибли два человека, сообщает МВД республики.
ДТП произошло на 15-м км автодороги Хасавюрт — Гребенская, где водитель ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2109. В результате водитель и пассажир ВАЗ-2109 скончались на месте аварии, еще трое госпитализированы.
Ранее в Кабардино-Балкарии в автоаварии погибли два человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru