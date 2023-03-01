В России снизилось число ДТП с нетрезвыми водителями

В ведомстве отметили, что снизилось количество аварий с участием водителей в состоянии опьянения - на 35,8%. Число погибших в них людей уменьшилось на 57,1%, раненых - на 36,9%.

Также в полиции указали, что в январе текущего года, по сравнению с первым месяцем прошлого года стало на 17,2% меньше краж автомобилей, а количество угонов транспортных средств снизилось на 3,4%.

Ранее в Кыштыме Челябинской области полиция задержала 17-летнюю школьницу, которая в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль и попала на нём в ДТП, сообщает RT.