В России снизилось число ДТП с нетрезвыми водителями
В России в январе 2023 года произошло ДТП на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В ведомстве отметили, что снизилось количество аварий с участием водителей в состоянии опьянения - на 35,8%. Число погибших в них людей уменьшилось на 57,1%, раненых - на 36,9%.
Также в полиции указали, что в январе текущего года, по сравнению с первым месяцем прошлого года стало на 17,2% меньше краж автомобилей, а количество угонов транспортных средств снизилось на 3,4%.
Ранее в Кыштыме Челябинской области полиция задержала 17-летнюю школьницу, которая в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль и попала на нём в ДТП, сообщает RT.
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