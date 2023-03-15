В Кабардино-Балкарии в автоаварии погибли два человека

На трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии произошла смертельная автоавария, сообщает ТАСС.

В России снизилось число ДТП с нетрезвыми водителями

Около 21:00 мск на 432-м км недалеко от населенного пункта Дыгулыбгей столкнулись Kia Rio, Honda Accord и грузовая «Газель». В результате смертельные травмы получили два водителя.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Саратовской области столкнулись около 20 машин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияАварияДТП
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