СМИ: Россия перевела миллионы евро Латвии на выплату пенсий

Россия спустя полгода смогла перевести Латвии около 13 млн евро для выплат военных пенсий россиянам, которые проживают в этой стране, сообщает агентство LETA.

Депутат Гаврилов анонсировал повышение военных пенсий осенью

Об этом заявила глава МИД Байбу Браже. По ее словам, деньги поступили за три квартала 2025 года. Как сообщило министерство благосостояния страны, оно ожидает от Москвы обновленный список пенсионеров.

Ранее стало известно, что пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

