В Турции зафиксировали свыше 1200 афтершоков после землетрясения
Свыше 1200 афтершоков зарегистрировали после землетрясения в провинции Балыкесир в Турции. Об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) страны.
Ранее в регионе произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр находился у города Сындыргы. В результате погиб один человек, 29 пострадали, напоминает РЕН ТВ.
«По состоянию на 09.30 среды произошло 1235 афтершоков после землетрясения в Сындыргы», - отметили в AFAD.
По данным ведомства, магнитуда 19 из них превысила 4.
В свою очередь, министр окружающей среды, градостроительства, климатических изменений Турции Мурат Курум рассказал, что из-за сейсмособытия обрушились или получили значительные повреждения около 193 зданий в провинциях Балыкесир, Маниса, Бурса.
