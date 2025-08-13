В Турции зафиксировали свыше 1200 афтершоков после землетрясения

Свыше 1200 афтершоков зарегистрировали после землетрясения в провинции Балыкесир в Турции. Об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) страны.

Ранее в регионе произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр находился у города Сындыргы. В результате погиб один человек, 29 пострадали, напоминает РЕН ТВ.

«По состоянию на 09.30 среды произошло 1235 афтершоков после землетрясения в Сындыргы», - отметили в AFAD.

По данным ведомства, магнитуда 19 из них превысила 4.

В свою очередь, министр окружающей среды, градостроительства, климатических изменений Турции Мурат Курум рассказал, что из-за сейсмособытия обрушились или получили значительные повреждения около 193 зданий в провинциях Балыкесир, Маниса, Бурса.

