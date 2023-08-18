В Дагестане неопознаны 17 человек, погибших при взрыве на АЗС

В Дагестане продолжается процедура опознания жертв взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу региона Сергея Меликова.

В Махачкале опознали 13 из 35 погибших после взрыва на АЗС

По его словам, пока неопознаны 17 человек. При этом в рамках расследования уголовного дела значится один подозреваемый.

Ранее Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДагестанВзрывАЗС

Горячие новости

Все новости

партнеры