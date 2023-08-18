В Дагестане неопознаны 17 человек, погибших при взрыве на АЗС
18 августа 202300:33
В Дагестане продолжается процедура опознания жертв взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу региона Сергея Меликова.
По его словам, пока неопознаны 17 человек. При этом в рамках расследования уголовного дела значится один подозреваемый.
Ранее Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru