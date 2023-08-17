Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

Как пишет Telegram-канал Baza, Насрулаева задержали 15 августа. На допросе он подтвердил, что хранил в арендованном помещении селитру. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. По версии следствия, сначала загорелась СТО, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение с селитрой, произошёл взрыв.

В результате ЧП погибли 35 человек, более 100 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



