Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале
Басманный суд арестовал арендатора склада в Махачкале Эльдара Насрулаева, сообщает ТАСС. Мужчину, которого обвиняют в хранении продукции, не отвечающем требованиям безопасности и повлекшем смерть двух и более лиц, отправили в СИЗО до 14 октября.
Как пишет Telegram-канал Baza, Насрулаева задержали 15 августа. На допросе он подтвердил, что хранил в арендованном помещении селитру. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. По версии следствия, сначала загорелась СТО, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение с селитрой, произошёл взрыв.
В результате ЧП погибли 35 человек, более 100 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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