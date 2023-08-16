В Махачкале опознали 13 из 35 погибших после взрыва на АЗС

Тела 22 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале остаются неопознанными, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

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«Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания по остальным жертвам продолжается», – указано в сообщении.

Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. Взрыв прогремел после пожара в автосервисе близ АЗС. Погибли 35 человек, более 100 пострадали.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что причиной взрыва могло стать нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет России
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