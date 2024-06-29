Воробьев: Концертного зала на месте «Крокуса» не будет

Концертный зал на месте «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сгоревшего после теракта в марте, восстанавливать не планируют. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

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«Концертного зала там больше не будет», — подчеркнул губернатор.

Ранее Воробьев допустил, что на месте «Крокуса» могут создать сквер с памятником, при этом решение по благоустройству этой территории будет зависеть от владельца объекта, компании Сrocus Group.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 145 человек, пострадали более 500, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Андрей ВоробьевМосковская ОбластьКрокус Сити Холл

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