Воробьев: Концертного зала на месте «Крокуса» не будет
Концертный зал на месте «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сгоревшего после теракта в марте, восстанавливать не планируют. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев.
«Концертного зала там больше не будет», — подчеркнул губернатор.
Ранее Воробьев допустил, что на месте «Крокуса» могут создать сквер с памятником, при этом решение по благоустройству этой территории будет зависеть от владельца объекта, компании Сrocus Group.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 145 человек, пострадали более 500, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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