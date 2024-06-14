Путин вручит медали спасшим людей во время теракта в «Крокусе» детям
Глава государства Владимир Путин наградил школьников, которые помогли спасти людей во время теракта в Crocus City Hall, медалями «За спасение погибавших», сообщают «Известия».
Согласно подписанному указу, награды получат Виктория Волчихина, Александр Журик и Елизавета Терехова. Подростки не растерялись и помогали зрителям эвакуироваться из концертного зала во время нападения террористов.
22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зала «Крокус» ворвались террористы, которые стреляли в людей, а затем подожгли помещения.
Ранее Александр Бортников заявил, что следствие по делу о теракте в концертном зале продолжается, однако уже можно «с уверенностью» сказать, что украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к нападению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru