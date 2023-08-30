В Черном море уничтожены украинские быстроходные катера

Самолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил четыре быстроходных военных катера с украинским десантом, сообщает Министерство обороны РФ.

Минобороны: над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотники

Это произошло 30 августа около 00:00 мск.

Украина потеряла до 50 человек в Черном море.

Ранее в Пскове произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиЧерноморский Флот РФ

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