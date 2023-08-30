В Черном море уничтожены украинские быстроходные катера
30 августа 202302:35
Самолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил четыре быстроходных военных катера с украинским десантом, сообщает Министерство обороны РФ.
Это произошло 30 августа около 00:00 мск.
Украина потеряла до 50 человек в Черном море.
Ранее в Пскове произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru