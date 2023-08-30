В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт

В районе международного аэропорта наблюдается огонь и дым, подъезды к нему перекрыты. Предварительная причина взрывов — атака беспилотников на аэропорт. Как говорят очевидцы, прилетело около 20 дронов. В городе раздаются звуки сирен.

По предварительным данным, один дрон попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта — над городом поднимается густой чёрный дым.

Как заявил губернатор Михаил Ведерников, Минобороны отражает атаку беспилотников. По предварительной информации, жертв нет.

Ранее беспилотник атаковал офис «Единой России» в Новой Каховке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

