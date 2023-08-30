В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт
Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыто для пролёта самолетов, сообщает Telegram-канал Mash.
В районе международного аэропорта наблюдается огонь и дым, подъезды к нему перекрыты. Предварительная причина взрывов — атака беспилотников на аэропорт. Как говорят очевидцы, прилетело около 20 дронов. В городе раздаются звуки сирен.
По предварительным данным, один дрон попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта — над городом поднимается густой чёрный дым.
Как заявил губернатор Михаил Ведерников, Минобороны отражает атаку беспилотников. По предварительной информации, жертв нет.
Ранее беспилотник атаковал офис «Единой России» в Новой Каховке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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