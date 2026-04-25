В Челябинской области пресекли попытку атаки БПЛА на объект инфраструктуры
25 апреля 202607:50
Дроны пытались атаковать объект инфраструктуры в Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер на платформе Мах.
«На одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области пресечена попытка беспилотной атаки», — отметил губернатор.
Жертв нет, разрушений не зафиксировано.
Ранее в Екатеринбурге после атаки БПЛА был поврежден дом, шесть человек обратились за помощью медиков.
