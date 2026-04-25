В Екатеринбурге жилой дом поврежден из-за атаки БПЛА

Екатеринбург подвергся беспилотной атаке. Об этом сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

«Несколько минут назад по Екатеринбургу была совершена атака БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

В результате получил повреждения жилой дом, 50 человек эвакуировали. На месте ЧП находятся спасатели.

Паслер напомнил, что в Свердловской области введен режим «Ковер», воздушное пространство закрыли на всех высотах.

Ранее в Калуге осколки БПЛА повредили кровли трех многоквартирных домов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСвердловская ОбластьЕкатеринбург

Горячие новости

Все новости

партнеры