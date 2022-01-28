Стилиста Зверева оштрафовали на 20 тысяч рублей

Мировой судья оштрафовал Сергея Зверева за ошибки и недочеты в предоставленной стилистом и общественным деятелем финансовой отчетности о средствах, выделенных ему на проведение выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

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Как отмечается, такое наказание последовало в соответствии с ч. 1 ст. 517 Административного кодекса России.

Зверев баллотировался на прошедших в 2021 году выборах в Госдуму по Бурятскому одномандатному округу как кандидат от партии «Зеленые».

Ранее стилист и экоактивист Зверев в пресс-центре НСН поддержал Сергея Шнурова, который начал критиковать губернатора Санкт-Петербурга за плохую уборку мусора и снега в городе.

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ФОТО: пресс-служба Сергея Зверева
ТЕГИ:ВыборыШтрафСудСергей Зверев
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