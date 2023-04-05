Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также сообщается, что были сбиты 13 снарядов РСЗО HIMARS и одна противорадарная ракета HARM. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотных летательных аппарата.

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3 апреля средства ПВО России перехватили десять снарядов систем HIMARS и «Смерч», а также уничтожили семь украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинский ударный беспилотник производства Польши упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал командир обеспечивающего безопасность ЗАЭС подразделения Вооруженных сил. По его словам, Киев попытался атаковать АЭС, несмотря на присутствие миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныСпецоперацияБеспилотникиУкраина

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