В Брянской области уничтожили и перехватили 21 беспилотник
27 июля 202401:50
Более двадцати украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, летательные аппараты были сбиты в пятницу в интервале с 21:00 до 23:40.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БпЛА над территорией Брянской области», — указали в Минобороны.
Ранее над Ростовской и Курской областями сбили шесть беспилотников ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru