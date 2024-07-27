В Брянской области уничтожили и перехватили 21 беспилотник

Более двадцати украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны.

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По данным ведомства, летательные аппараты были сбиты в пятницу в интервале с 21:00 до 23:40.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БпЛА над территорией Брянской области», — указали в Минобороны.

Ранее над Ростовской и Курской областями сбили шесть беспилотников ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

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