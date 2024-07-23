Дрон врезался в двухэтажный дом в белгородском селе Новопетровка

Дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка Белгородской области, что привело к значительным разрушениям части здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атакам беспилотников подверглись несколько населенных пунктов. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Гладков также сообщил, что в Шебекино два легковых автомобиля пострадали от взрывного устройства, сброшенного с беспилотника.

Помимо этого, FPV-дрон атаковал поселок Красное в Шебекинском городском округе. В результате взрыва полностью разрушилась крыша частного дома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:АтакаДроныВСУБелгородская область

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