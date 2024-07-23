Дрон врезался в двухэтажный дом в белгородском селе Новопетровка

Дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка Белгородской области, что привело к значительным разрушениям части здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атакам беспилотников подверглись несколько населенных пунктов. По предварительным данным, пострадавших нет.