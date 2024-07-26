Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть беспилотников

25 июля Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью около 14:00.

В ту же ночь противовоздушная оборона также уничтожила три дрона ВСУ над Белгородской областью. Помимо этого, четыре беспилотника были сбиты над Курской областью, а еще четыре — над Крымом и в акватории Черного моря, передает «Радиоточка НСН».