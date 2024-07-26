Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть беспилотников
За ночь средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников, которые пытались проникнуть на территорию России, сообщили в Минобороны.
Средства ПВО ликвидировали и перехватили четыре украинских беспилотника в Ростовской области и два — в Курской области, отмечает RT.
25 июля Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью около 14:00.
В ту же ночь противовоздушная оборона также уничтожила три дрона ВСУ над Белгородской областью. Помимо этого, четыре беспилотника были сбиты над Курской областью, а еще четыре — над Крымом и в акватории Черного моря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru