В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов беспилотник

Система ПВО уничтожила четвертый за несколько часов беспилотник Вооруженных сил Украины над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

Силы ПВО за сутки сбили почти 100 украинских беспилотников

Вечером 4 февраля в небе над регионом сбили три дрона. Четвертый аппарат был сбит 5 февраля около 00:30. Беспилотник был самолетного типа.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что беспилотники уничтожили над территорией Выгоничского района. Никто не пострадал, разрушений нет.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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