В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов беспилотник

Вечером 4 февраля в небе над регионом сбили три дрона. Четвертый аппарат был сбит 5 февраля около 00:30. Беспилотник был самолетного типа.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что беспилотники уничтожили над территорией Выгоничского района. Никто не пострадал, разрушений нет.

