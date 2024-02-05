В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов беспилотник
5 февраля 202401:38
Система ПВО уничтожила четвертый за несколько часов беспилотник Вооруженных сил Украины над Брянской областью, сообщает Минобороны России.
Вечером 4 февраля в небе над регионом сбили три дрона. Четвертый аппарат был сбит 5 февраля около 00:30. Беспилотник был самолетного типа.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что беспилотники уничтожили над территорией Выгоничского района. Никто не пострадал, разрушений нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru