Минобороны РФ: два беспилотника сбили над территорией Брянской области
5 февраля 202400:21
Два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны России.
Как заявил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз, беспилотники уничтожили над территорией Выгоничского района. Никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее силы ПВО за сутки сбили почти 100 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru