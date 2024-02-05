Минобороны РФ: два беспилотника сбили над территорией Брянской области

Два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны России.

В поселке Тёткино после налета беспилотника ВСУ повреждена связь

Как заявил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз, беспилотники уничтожили над территорией Выгоничского района. Никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее силы ПВО за сутки сбили почти 100 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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