Силы ПВО за сутки сбили почти 100 украинских беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 97 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны РФ.
Дроны сбиты в Харьковской области и Луганской республике. Также украинские беспилотники уничтожены в районе населенных пунктов Токмак, Чистополье, Новое и Очеретоватое Запорожской области.
Всего с начала спецоперации уничтожено более 11,7 тысячи украинских беспилотников.
В воскресенье украинский дрон-камикадзе атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет. Повреждены забор и гараж частного домовладения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru