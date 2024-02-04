Силы ПВО за сутки сбили почти 100 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 97 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны РФ.

В поселке Тёткино после налета беспилотника ВСУ повреждена связь

Дроны сбиты в Харьковской области и Луганской республике. Также украинские беспилотники уничтожены в районе населенных пунктов Токмак, Чистополье, Новое и Очеретоватое Запорожской области.

Всего с начала спецоперации уничтожено более 11,7 тысячи украинских беспилотников.

В воскресенье украинский дрон-камикадзе атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет. Повреждены забор и гараж частного домовладения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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