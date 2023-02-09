В Брянской области система ПВО сбила девять украинских беспилотников
Система противовоздушной обороны отразила атаку украинских беспилотников на территории Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают специалисты оперативных служб, пишет «Свободная пресса».
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о взрыве беспилотника неподалеку от Калуги. Инцидент произошел 6 февраля, пострадавших нет, отмечает телеканал «360».
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