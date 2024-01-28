В Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку в Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбили в Унечском районе Брянской области. Пострадавших нет, уточнил Богомаз.

При падении дрона получил повреждение жилой дом. На место прибыли экстренные и оперативные службы.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 25 января сообщил о гибели женщины в результате атаки украинского беспилотника в хуторе Лозовая Рудка Борисовского района, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаПВОБеспилотникиБрянская Область

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