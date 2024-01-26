Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило российское военное ведомство.
Отмечается, что была пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.
Ранее, 25 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По его словам, в результате атаки погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru