Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило российское военное ведомство.

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Отмечается, что была пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Ранее, 25 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По его словам, в результате атаки погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МинобороныРоссия

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