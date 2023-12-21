В Брянской области сбили украинский дрон

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Над Калужской областью уничтожили украинский беспилотник

По словам губернатора, противник попытался атаковать Суражский район.

«Беспилотный летательный аппарат ... уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, отмечает RT.

Ранее украинский дрон сбили в Одинцовском городском округе Подмосковья, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры