В Брянской области сбили украинский дрон
21 декабря 202309:18
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, противник попытался атаковать Суражский район.
«Беспилотный летательный аппарат ... уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, отмечает RT.
Ранее украинский дрон сбили в Одинцовском городском округе Подмосковья, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru