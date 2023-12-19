Над Калужской областью уничтожили украинский беспилотник
19 декабря 202311:34
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Калужской областью, сообщает Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена в 11:10 мск.
«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — сообщили в министерстве.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов ВСУ над Брянской областью. В регионе сработали дежурные средства противовоздушной обороны, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru