Над Калужской областью уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Калужской областью, сообщает Минобороны.

Над Брянской областью уничтожили еще два украинских БПЛА

Как отметили в военном ведомстве, попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена в 11:10 мск.

«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — сообщили в министерстве.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов ВСУ над Брянской областью. В регионе сработали дежурные средства противовоздушной обороны, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКалужская ОбластьМинобороны

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