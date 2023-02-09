В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

В Брянской области система ПВО сбила девять украинских беспилотников

Ранее губернатор заявил, что на территории Стародубского муниципального округа были сбиты девять украинских дронов, напоминает РЕН ТВ. При атаке никто не пострадал, пишет RT.

«Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших нет.

Позже Богомаз уточнил, что обломки дрона упали на строящийся дом в Брянском районе. Специалисты провели необходимые мероприятия по ликвидации последствий инцидента. После оценки разрушений владельцу дома возместят ущерб.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиБрянская Область
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