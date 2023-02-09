В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Ранее губернатор заявил, что на территории Стародубского муниципального округа были сбиты девять украинских дронов, напоминает РЕН ТВ. При атаке никто не пострадал, пишет RT.
«Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших нет.
Позже Богомаз уточнил, что обломки дрона упали на строящийся дом в Брянском районе. Специалисты провели необходимые мероприятия по ликвидации последствий инцидента. После оценки разрушений владельцу дома возместят ущерб.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Сотрудник РАН связал землетрясение в Турции с ядерными испытаниями
- Собянин рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы в этом году
- Новым гендиректором Третьяковки назначена Проничева
- Минэнерго: Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту
- Посол России в Италии заявил о втягивании страны в конфликт на Украине
- В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
- Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до трех
- В Польше заявили, что соглашения в НАТО по поставкам истребителей Киеву пока нет
- Травников: Восстанавливать дом после взрыва газа в Новосибирске не будут
- «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» стартовал с Байконура
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru