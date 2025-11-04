Москва выразила протест Италии из-за антироссийской кампании в СМИ

Советник-посланник посольства России в Италии Михаил Российский во время визита в итальянский МИД заявил решительный протест в связи с «грубой антироссийской кампанией», которая, по оценке российской стороны, ведётся в итальянских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии в Риме.

По данным посольства, эта информационная кампания стала ответом на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее она выразила обеспокоенность «недофинансированием культурно-исторического наследия Италии» и связала это с расходами итальянских властей на поддержку Украины.

МИД Италии вызвал российского посла

Во время встречи 4 ноября Российский также указал на «дипломатическую нетактичность» со стороны итальянского МИДа, назначившего переговоры в День народного единства — российский государственный праздник. Кроме того, Рим, по его словам, несвоевременно ответил на запрос посольства о проведении рабочей встречи с российским послом, на которой предполагалось обсудить важные вопросы двусторонних отношений.

Накануне итальянский МИД вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за комментария Захаровой о частичном обрушении башни Торре-деи-Конти в Риме. Она заявила, что «пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги налогоплательщиков, Италия рухнет вся — от экономики до башен». В результате обрушения погиб рабочий, гражданин Румынии Октай Строичи, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
