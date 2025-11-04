Песков сообщил, что Россия не передает США карты линии боевого соприкосновения
Россия в настоящее время не передает Соединенным Штатам карты линии боевого соприкосновения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
По его словам, ранее такие пояснения предоставлялись в рамках существовавших контактов между сторонами. Сейчас, отметил представитель Кремля, подобное взаимодействие прекращено.
«Сейчас не передаем. Когда были контакты, разумеется, пояснения по картам давались», — уточнил Песков.
Он не стал комментировать, ведется ли в настоящее время какой-либо обмен информацией по военным вопросам на других уровнях, передает «Радиоточка НСН».
