ЕК усомнилась в готовности Украины бороться с коррупцией
Попытки украинских властей ограничить независимость антикоррупционных органов вызывают сомнения в решимости Киева действительно бороться с коррупцией. Об этом говорится в опубликованном отчете Европейской комиссии о перспективах членства Украины в Европейском союзе.
В документе отмечается, что в июле Верховная рада приняла закон, отменяющий ключевые гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передав их оперативную деятельность под контроль генерального прокурора, назначаемого политиками.
Европейская комиссия указывает, что такие меры, а также усилившееся давление на антикоррупционные структуры со стороны государственных органов и силовых служб, ставят под сомнение приверженность Киева собственной антикоррупционной программе.
По оценке Брюсселя, коррупция остается одной из самых серьезных проблем Украины, особенно в правоохранительной сфере и на границах. В отчете подчеркивается, что системные злоупотребления по-прежнему подрывают доверие к государственным институтам, передает «Радиоточка НСН».
