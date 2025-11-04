Зеленский сообщил о поставке двух систем Patriot из Германии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна получила две системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Германией. Об этом он заявил в Брюсселе на саммите, посвященном вопросам расширения Европейского союза.
Ранее украинский лидер также говорил о передаче установок Patriot, однако тогда не уточнял их количество.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон и Евросоюз достигли соглашения о поставках американского вооружения Украине, при этом финансирование поставок возьмут на себя европейские страны. По данным СМИ, США настаивают на увеличении закупок систем ПВО Германией вдвое по сравнению с изначальными планами, однако Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались участвовать в инициативе.
В Москве неоднократно подчеркивали, что военные поставки Киеву препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законная цель, а в Кремле предупреждали, что накачивание страны вооружениями со стороны Запада лишь усугубит ситуацию и отдалит перспективу переговоров, передает «Радиоточка НСН».
