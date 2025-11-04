Посольство РФ на Филиппинах предупредило россиян об опасности тайфуна «Калмаэги»

Посольство России на Филиппинах призвало российских граждан соблюдать осторожность в связи с надвигающимся тайфуном «Калмаэги». В сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале, россиянам рекомендовано оставаться в безопасных помещениях и воздержаться от выхода на улицу.

Диппредставительство подчеркнуло необходимость следить за предупреждениями местных властей и экстренных служб, избегать поездок в районы, подверженные риску наводнений и оползней, а также заранее уточнять у авиаперевозчиков возможные изменения в расписании рейсов.

На Филиппинах жертвами тайфуна «Калмаэги» стали 26 человек

По данным местных СМИ, последствия тайфуна уже оказались разрушительными. В центральной части Филиппин погибли не менее 26 человек, а несколько сотен тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться.

Как сообщает агентство France-Presse, сильнее всего пострадали города на острове Себу, где ливневые дожди вызвали масштабные затопления улиц и перебои в работе инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

