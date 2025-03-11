Над территорией России за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ
Более 330 беспилотников нейтрализовали над территорией России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.
Так, 91 дрон сбили над Московской областью, 126 БПЛА – над Курской, 38 – над Брянской, 25 – над Белгородской, еще 22 – над Рязанской.
Кроме того, десять беспилотников уничтожили в Калужской области, по восемь – в Липецкой и Орловской областях, шесть – в Воронежской и три – в Нижегородской.
Ранее стало известно, что в результате атаки украинских БПЛА в Московской области погиб один человек, еще трое пострадали, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru