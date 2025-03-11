Житель Подмосковья рассказал, как пережил ночную атаку БПЛА ВСУ

Житель СНТ «Вятичи» в подмосковном Видном рассказал, что когда началась атака украинских БПЛА на Подмосковье, он услышал грохот и сначала не понял, что это не сон. Его слова приводит «Газета.Ru».

Мужчина рассказал, что в 5:30 утра услышал сильный удар и не сразу осознал, что это наяву. По его словам, сила ударной волны была такой, что у него упала люстра на втором этаже дома.

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После этого мужчина вышел на улицу и увидел, что на крыше дома его соседа лежит беспилотник. Также собеседник интернет-издания уточнил, что в результате удара его забор искривился, а на навесе выбило стекло.

Ранее Минобороны РФ сообщило о об уничтожении 91 дрона над Московской областью. По данным губернатора Подмосковья, в результате падения осколков БПЛА погибло три человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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