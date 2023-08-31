В Брянской области нейтрализовали готовившую теракты украинскую ДРГ

Диверсионно-разведывательная группа состояла из кадровых сотрудников Службы Безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций. Злоумышленники планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры, пишет RT.

В ФСБ подчеркнули, что диверсанты имели при себе различные средства поражения, в том числе американские автоматы, мощные взрывные устройства, гранаты и патроны образца НАТО.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФСБ раскрыла агентурную сеть СБУ, планировавшую серию терактов в Запорожской области, пишет «Свободная пресса».

