В Брянской области нейтрализовали готовившую теракты украинскую ДРГ

ФСБ, МВД России и Росгвардия разгромили группу проникших на российскую территорию украинских диверсантов, во время боя в Невельском районе Брянской области двоих злоумышленников ликвидировали, еще пять задержали. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Диверсант получил 12 лет колонии за подготовку теракта в Брянской области

Диверсионно-разведывательная группа состояла из кадровых сотрудников Службы Безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций. Злоумышленники планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры, пишет RT.

В ФСБ подчеркнули, что диверсанты имели при себе различные средства поражения, в том числе американские автоматы, мощные взрывные устройства, гранаты и патроны образца НАТО.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФСБ раскрыла агентурную сеть СБУ, планировавшую серию терактов в Запорожской области, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактыБрянская ОбластьРосгвардияМВДФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры