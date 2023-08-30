Диверсант получил 12 лет колонии за подготовку теракта в Брянской области

Бобровицкого задержали, когда он доставал из тайника боевую часть ракеты. Осужденный полностью признал свою вину, заявив, что он рассчитывал положить своими действиями конец спецоперации.

Первые четыре года Бобровицкий проведет в тюрьме, после этого он будет переведен в колонию строго режима. Также осужденный должен будет выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей.

Ранее жителя Крыма задержали за передачу данных о перевозке грузов в зону специальной военной операции, злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

