Диверсант получил 12 лет колонии за подготовку теракта в Брянской области

Украинский диверсант Александр Бобровицкий, намеревавшийся устроить теракт с применением боевой части ракеты для противотанкового ракетного комплекса «Корсар» в Брянской области, приговорен Вторым Западным окружным военным судом к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Бобровицкого задержали, когда он доставал из тайника боевую часть ракеты. Осужденный полностью признал свою вину, заявив, что он рассчитывал положить своими действиями конец спецоперации.

Первые четыре года Бобровицкий проведет в тюрьме, после этого он будет переведен в колонию строго режима. Также осужденный должен будет выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей.

Ранее жителя Крыма задержали за передачу данных о перевозке грузов в зону специальной военной операции, злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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