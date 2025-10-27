В Брянской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с пассажирами

«Водитель... погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу», - написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, близким погибшего и раненым окажут необходимую поддержку и материальную помощь.

Ранее в Белгородской области дроны ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, пострадали 12 человек, пишет 360.ru.

