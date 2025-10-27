В Брянской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с пассажирами
27 октября 202507:59
Украинские дроны-камикадзе атаковали движущийся микроавтобус с пассажирами в поселке Погар Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Водитель... погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу», - написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Богомаз, близким погибшего и раненым окажут необходимую поддержку и материальную помощь.
Ранее в Белгородской области дроны ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, пострадали 12 человек, пишет 360.ru.
