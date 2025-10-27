Фильм «Горыныч» возглавил российский кинопрокат на выходных
Фильм-сказка «Горыныч» режиссера Дмитрия Хонина возглавил кинопрокат России и СНГ по итогам прошедших выходных. Об этом сообщает портал Kinobusiness.
Картина о приключениях моряка и малыша-дракона вышла на экраны 23 октября. Главную роль в ней сыграл Александр Петров. За 23-26 октября лента заработала 345,5 млн рублей.
Второе место в списке лидеров проката занял мюзикл Юрия Хмельницкого «Алиса в Стране чудес». Фильм рассказывает о девушке, попавшей в Зазеркалье, которой предстоит предотвратить катастрофу в Стране чудес. В картине сыграли Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие. За выходные лента собрала 341,5 млн рублей.
Также в число самых популярных фильмов в кинопрокате вошел военный триллер Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август». Лента о контрразведке «Смерш» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым заработала 107,6 млн рублей.
Ранее актер Роман Курцын в беседе с НСН рассказал о фильме «Горыныч». По его словам, картина учит, что добро должно быть с кулаками, поскольку зло всегда должно получать по зубам.
