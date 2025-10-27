Над Россией за ночь сбили 193 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над Россией 193 дрона ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – указало ведомство.

Так, 47 БПЛА ликвидировали в Брянской области, 42 – в Калужской, 32 – в Тульской, 40 – в Московском регионе. Еще десять дронов сбили над Курской областью, семь – над Орловской, по четыре – над Ростовской и Воронежской областями, по два – над Оренбургской и Тамбовской.

Кроме того, по одному БПЛА уничтожили в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации 30 дронов, летевших на столицу, пишет 360.ru.

