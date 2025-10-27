СМИ: Игрока «Зенита» Мостового попытались похитить в Петербурге
Игрока футбольного клуба «Зенит» Андрея Мостового попытались похитить в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональных оперативных службах.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале написала, что правоохранители задержали в Петербурге подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке похищения знаменитого футболиста. О ком именно идет речь, не уточнялось.
«Это Мостовой», – рассказал источник агентства.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел ночью 23 октября. Футболист и его друг хоккеист Александр Гракун около часа ночи вышли из автомобиля на улице Вязовой, к ним подбежали несколько мужчин в черном. Неизвестные схватили спортсмена за руки, попытались затащить его в черный автомобиль Hyundai, но Мостовой и его приятель смогли дать отпор нападавшим и убежать.
Андрею Мостовому 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2019 года.
