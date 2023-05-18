В Биробиджане арестовали подозреваемого в работе на СБУ
Житель Биробиджана арестован по подозрению в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в управлении ФСБ по Еврейской автономной области.
По данным ведомства, мужчина за вознаграждение собирал сведения о деятельности Вооруженных сил РФ в зоне специальной операции, отмечает телеканал «360». Также арестованный искал исполнителей для диверсий на транспортных сооружениях, пишет «Свободная пресса».
Правоохранители возбудили против подозреваемого уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством, международной или зарубежной организацией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте
- СМИ: Взрыв произошел на железной дороге в Крыму
- ВСУ атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс в Курской области
- В США назвали главный признак начала контрнаступления ВСУ
- Российские военные получили новый пехотный огнемет «Бородач»
- СМИ: Передача Киеву систем ПРО «Железный купол» бессмысленна
- В Китае заявили, что Пекин играет конструктивную роль в ситуации на Украине
- В Госдуме призвали ввести права на электросамокаты
- Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ летом
- В Биробиджане арестовали подозреваемого в работе на СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru