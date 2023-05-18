В Биробиджане арестовали подозреваемого в работе на СБУ

Житель Биробиджана арестован по подозрению в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в управлении ФСБ по Еврейской автономной области.

ФСБ задержала украинку за сбор данных о ВС России

По данным ведомства, мужчина за вознаграждение собирал сведения о деятельности Вооруженных сил РФ в зоне специальной операции, отмечает телеканал «360». Также арестованный искал исполнителей для диверсий на транспортных сооружениях, пишет «Свободная пресса».

Правоохранители возбудили против подозреваемого уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством, международной или зарубежной организацией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:СБУРегионыФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры