ФСБ задержала украинку за сбор данных о ВС России

По данным ведомства, 25-летняя подозреваемая по заданию зарубежных спецслужб передавала информацию об объектах, технике, укреплениях и позициях армии России. У женщины изъяли технические средства, в которых обнаружили данные о дислокации и деятельности группировки войск «Восток», участвовавшей в специальной военной операции на территории Киевской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, пишет RT. Украинке может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы. Подозреваемую заключили под стражу.

