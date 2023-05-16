ФСБ задержала украинку за сбор данных о ВС России

Гражданку Украины задержали за шпионаж в виде сбора данных о Вооруженных силах России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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По данным ведомства, 25-летняя подозреваемая по заданию зарубежных спецслужб передавала информацию об объектах, технике, укреплениях и позициях армии России. У женщины изъяли технические средства, в которых обнаружили данные о дислокации и деятельности группировки войск «Восток», участвовавшей в специальной военной операции на территории Киевской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, пишет RT. Украинке может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы. Подозреваемую заключили под стражу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШпионажВооруженные Силы РФУкраинаФСБ

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